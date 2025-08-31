Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulaşım Desteği’nin 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini açıkladı. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1.900 TLANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören öğrencilerin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını bildirdi. Söz konusu programın 2022 yılında hayata geçirildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, bugüne kadar 200 binden fazla öğrencinin Ulaşım Desteğinden yararlandığını kaydetti.

Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin 2 gidiş-2 dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirterek, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrenciler için hayata geçirilen desteğin üst limit tutarının tek yön için bin 900 TL olduğunu söyledi. Bakan Göktaş, programı hayata geçirdikleri 2022 yılından Temmuz 2025’e kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca toplam 322 milyon 449 bin lira kaynak aktarıldığını belirtti.

BAŞVURULAR SYDV’LERE YAPILIYOR

Bakan Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgâh adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini hatırlattı.