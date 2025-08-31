Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman, 8 Eylül’de başlayacak 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı öncesi esnafların okul kıyafeti, ayakkabı ve kırtasiye taleplerini kaliteli ve uygun fiyatlarla karşılamaya hazır olduğunu açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman, 8 Eylül 2025’te başlayacak 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde esnafların hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Oda üyesi esnafları ziyaret ederek, okul kıyafeti, ayakkabı ve kırtasiye gibi öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmasında kalite ve uygun fiyat önceliğini koruduklarını belirten Başkan Kocaman, esnafların tekstil ve kırtasiye ürünlerinde hijyen ve kalite standartlarına dikkat ettiğini vurguladı. Yerel halkın esnafa verdiği desteğin önemine dikkat çeken Kocaman, “Alışverişlerin yerel esnaftan yapılması, sadece esnafa değil, Keşan’ın kendisine katkı sağlar” dedi.

“ESNAFLARIMIZ DA VELİ, ÖĞRENCİYİ ÇOCUĞU GİBİ GÖRÜYOR”

Esnafların velilerin ekonomik durumunu bizzat yaşadığını ifade eden Oda Başkanı Hasan Kocaman, “Esnaflarımız da birer veli. Alım gücünün düştüğünü onlar da hissediyor. Bu yüzden fiyatları en uygun düzeyde tutmaya özen gösteriyorlar. Öğrenciyi kendi çocukları gibi görerek hizmet veriyorlar” diye konuştu.