Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesi, 7’nci Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni’ne ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörük Kültür Derneklerini bir araya getiren şölen, renkli görüntülere sahne oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Yörük Türkmen Derneği iş birliğiyle 7’nci Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Şölene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, parti örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörük Kültür Derneklerini Sancaklıiğdecik’te bir araya getiren 7’nci Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni kortej yürüyüşü ile başladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte yöresel kıyafetler, halk oyunları ve davul-zurna eşliğinde coşkulu anlar yaşandı. Şölende, Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, konuşma yaparak, şölenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha önceden katıldığı festivalleri anlatan Başkan Dutlulu, “En son Yörük ve Türkmen festivaline Ferdi Başkanımızla birlikte katılıp ata binmiştik. Bir elimizde Türk Bayrağı bir elimizde sancak ile dolaştık. Çok güzel bir gün geçirmiştik. Orada dernek başkanlarımızla çok uzun sohbetlerimiz olurdu. Onların bize her zaman söylediği şuydu, ki ben de bunun ne kadar doğru olduğunu anladım, derlerdi ki ‘Yörüklerden vatan haini çıkmaz, terörist çıkmaz, bu ülkeyi sevmeyen insan çıkmaz’. Ben de hep onlara şunu derdim, ‘İyi ki varsınız, iyi ki bu ülkenin yapı taşısınız, temel taşısınız’. Sizleri çok seviyoruz. Manisa’mızda bu köklü kültürü yaşatmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Birbirinden güzel gösteriler, lezzetler, müzikler ve halk oyunlarıyla renklenen bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 7’nci Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni çeşitli etkinliklerle devam etti.