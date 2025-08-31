Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Karaköy Köyü kavşağında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Karaköy Köyü kavşağında meydana gelen trafik kazası bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

D650 İstanbul-Antalya Karayolu’nda, Bilecik’ten Bozüyük yönüne seyreden H.S. (57) idaresindeki 54 ALD 602 plakalı otomobil, Pazaryeri istikametine dönmek isteyen K.Y. (70) yönetimindeki 11 DP 435 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada, 11 DP 435 plakalı araçta yolcu olan N.Y. hafif yaralandı.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.