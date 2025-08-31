Bursa İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği Zaferden Kurtuluşa etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Tarihin İzinde Kültür Gezisi” ile vatandaşlar şehrin tarihi alanlarını ziyaret etme fırsatı buldu.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramından başlayarak 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunu da kapsayan hafta boyunca 9 günlük “Zaferden Kurtuluşa” etkinlikleri düzenliyor. Kültür ve sanat etkinlikler ile sportif etkinliklerin yer aldığı programlar kapsamında bugün “Tarihin İzinde Kültür Gezisi” gerçekleştirildi. İnegöllü vatandaşlar, şehrin tarihi alanlarını rehber eşliğinde gezme imkanı buldu.

Daha önce duyuruları yapılarak kayıt alınan gezi programı bu sabah Turgutalp kırsal mahallesinde bulunan Turgut Alp Türbesi ziyaretiyle başladı. İnegöl Belediyesi Kent Müzesinde görevli tarihçiler rehberliğinde yapılan gezide İnegöl’ü fetheden komutan Turgut Alp’in hayatı tüm detaylarıyla anlatıldı. Türbeyi ziyaret eden vatandaşlar dualarla atalarını yad etmeyi de ihmal etmedi.

Gezinin ikinci durağı ise Şehitler Mahallesi oldu. Zafere uzanan esaret dolu yıllarda yaşanan kanlı katliamlarla bilinen ve kahramanlıklarıyla tarihe damga vuran Şehitler Köyünün hikayesini yerinde dinleyip şehitliği ziyaret eden vatandaşlar, duygularına hakim olamadı. Daha sonra Halhalca Mahallesindeki İstiklal Şehitliği ziyaret edildi. İşgal yıllarında en kanlı çatışmaların yaşandığı bölge olarak bilinen Halhalca’da şehitlik ziyaret edilerek verilen mücadeleler anlatıldı. Vatandaşlar son olarak İnegöl merkezde Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Gezi programı burada son buldu.