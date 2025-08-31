Türkiye güzellik tacını kazanarak adını uluslararası arenada duyuran Nevide Çiçek, “Beauty of Turkey” yarışmasında bu kez jüri koltuğuna oturdu.İSTANBUL (İGFA) - Futbol sahalarındaki başarıları ve Number One TV’de sunduğu magazin programıyla da tanınan Çiçek, gecede ayrıca onur ödülünün sahibi oldu.

Ödül sonrası yoğun ilgi üzerine genç yıldız, iki kez podyuma çıkarak yürüdü. Giydiği dikkat çekici elbisesiyle gecenin odak noktası olan Nevide, izleyicilerden dakikalarca alkış aldı.

Duygularını paylaşan Çiçek:“Türk olduğum için ve ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum. Burada olmak ve bu gururu yaşamak benim için tarifsiz bir onur.”

Gecenin en çok konuşulan ismi olan Nevide Çiçek, hem podyumda hem ekranlarda hem de sahada Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.