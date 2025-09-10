Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Balıkesir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun izinleriyle düzenlenen 3. Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü start alıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde Balıkesir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu izinleriyle; Setur Marinas Ayvalık’ın ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan 3. Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu heyecanı başlıyor. 13 Eylül 2025’te koşulacak yarı maraton, 24 ülkeden 1.300 sporcuyu ağırlayacak.

Balıkesir’i spor kenti yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde hayata geçirilen maraton, Ayvalık’ın kurtuluş haftası kapsamında düzenleniyor. 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra 10 kilometre ve 5 kilometre kategorileriyle her seviyeden sporcuyu ağırlayacak etkinlik, ilçenin spor yaşamına ve turizm potansiyeline katkı sunmayı amaçlıyor.

AYVALIK’IN DOĞAL GÜZELLİKLERİ KOŞU PARKURUNDA

Organizasyon Komitesi Başkanı Onur Şentürk, yarışların Ayvalık’ın eşsiz sahil hattı, Şeytan Sofrası ve Flamingo Gölü gibi ikonik noktalarının tanıtımına da katkı sağlayacağını belirtti. Koşu sabah saat 08.00’de Setur Marinas Ayvalık’tan başlayacak ve gün boyu sürecek etkinlikler ile ödül töreniyle tamamlanacak.