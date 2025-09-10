94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 29 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 3x3 Streetball İzmir Cup 2025 tamamlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sporu kentin dört bir yanına yayma amacıyla “Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz” sloganıyla düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup 2025, kadınlar, genç erkekler ve büyük erkekler olmak üzere üç farklı kategoride düzenlendi.

Spor ve eğlencenin buluştuğu 3x3 Streetball İzmir Cup 2025 hem katılımcılara hem de izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Turnuvanın final karşılaşmalarında ise büyük çekişme yaşandı. Kadınlar kategorisinde Düdükspor birinci, Çança ikinci, Relax Olucan Baba ise üçüncü oldu. Genç erkeklerde birincilik Veteranlar takımının olurken Baydatlar ikinci, Kommans ise üçüncü oldu. Büyük erkeklerde ise birinciliği L’Appetito elde ederken Ne Alakası Var ikinci, New Eternal üçüncü oldu.

KUPA VE MADALYALAR DAĞITILDI

Büyük erkekler kategorisinin kupa ve madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin takdim etti.

Kadınlar kategorisinin birincilik ödülünü Spor Çalışmaları Şube Müdürü Gürcan Temizel, genç erkeklerde ise kupayı Spor Tesisleri Bakım, Onarım Şube Müdürü Veli İnan Konca sundu.

Ayrıca, Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Faysal Aydemir ile Türkiye Basketbol Federasyonu Müsabaka Gözlemcisi Bülent Melih Seçkin de dereceye giren takımlara madalya takdim ederek sporcuların sevincine ortak oldu.