Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spor alanında tarihi bir adım atarak amatör spor kulüplerine büyük destek sağladı.

SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde başlatılan yeni dönemle birlikte, 165 futbol kulübü ve 24 farklı branşta faaliyet gösteren amatör kulübe toplamda 18 milyon TL’lik malzeme desteği verildi. Başkan Alemdar, “Yıldızın ve yıldızların şehri Sakarya’nın ruhunda olan başarıyı yeniden canlandıracağız” diyerek spor yatırımlarının süreceğini vurguladı.

165 kulübe 18 milyon TL’lik destek

Her kürsüde “tesisleşme” vurgusu yapan Başkan Alemdar, amatör spor ailesiyle Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nde gerçekleştirilen törende buluştu.

“Geleceğin sporcuları Sakarya’da yetişecek” mottosuyla gerçekleştirilen programda Sakaryaspor’un Akademi Ligi ve altyapı futbol okullarında eğitim gören çocuklar da yer aldı. Amatör kulüpler, gençler ve aileler yer aldı.

165 amatör futbol kulübü ve 24 ayrı branşta faaliyet gösteren amatör spor kulübüne 77 kalemde toplamda 18 milyon TL destek sağlandı.

Programa Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, Büyükşehir bürokratları, Sakaryaspor’un 70’li yıllarda formasını terleten isimler, Hakem Atilla Karaoğlan, Olimpiyat Karate Hakemi Uğur Kobaş, Milli Güreşçi Metehan Başar, Sakaryasporlu futbolcular, sporcular, antrenörler, aileler, muhtarlar ve basın mensupları yer aldı.

Sporun, sporcunun, yıldızların şehri

Başkan Alemdar, Sakarya’yı “Sporun, sporcunun ve yıldızların şehri” şeklinde ifade ederek sadece bu yıl şehre futbol, basketbol, voleybol sahaları, yüzme havuzları ve spor salonlarından oluşan 1 milyar TL’lik spor yatırımının müjdesini verdiklerini hatırlattı.

Tesis, disiplin, aile desteği sıralamasıyla hep birlikte gayret göstererek şehrin genlerinde var olan başarı ruhunu canlandıracaklarını söyleyen Alemdar, “Yeni yıldızlar, şampiyonlar bu şehirden çıkacak” vurgusu yaptı.

“Yeni yıldızlar ve şampiyonlar çıkaracağız”

Başkan Alemdar, “Azmin, emeğin ve birlikteliğin şehri Sakarya’da sporun ruhunu yeniden canlandırıyoruz. Yeni yıldızlar ve şampiyonlar bu şehirden çıkacak. Cumhurbaşkanımızın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz” dedi.

Törene katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Milli Güreşçi Metehan Başar ve diğer katılımcılar, Sakarya’nın spor alanında ivme kazandığını ve yatırımların gençlerin geleceğine yön verdiğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “Sakarya’yı bir spor şehri yapma yolculuğunda amatör kulüplerimizin yanındayız” diyerek altyapı ve organizasyon desteğinin süreceğini belirtti.