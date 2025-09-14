Balıkesir’i bir spor kenti haline getirmek için örnek çalışmaları hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde kentte düzenlenen ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışmalar, şehrin spor turizmine katkı sunmaya devam ediyor.BALIKESİR (İGFA) - Geniş coğrafyası, zengin doğası ve kültürel mirasıyla öne çıkan Balıkesir’i spor turizminde de hak ettiği noktaya ulaştırmak için birçok başarılı çalışmaya imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla ulusal ve uluslararası yarışmalar şehrin spor turizmine katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde Balıkesir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu izinleriyle; Setur Marinas Ayvalık’ın ana sponsorluğunda bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu 24 ülkeden 1300 sporcunun katılımıyla koşuldu. Renkli görüntülere sahne olan maratondaki etkinlikler ve sunumlar konuklara keyifli anlar yaşattı. Balıkesirli efsane atlet İsmail Akçay da yarı maratona katılan sporculara destek verirken, tüm katılımcılara başarılar diledi.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Setur Marinas Ayvalık’tan başlayan yarış Ayvalık’ın ünlü Şeytan Sofrası’na kadar uzanan bir parkurda güneşli bir havada gerçekleşti. Ayvalık’ın sahil boyunca uzanan yollarında koşan sporcular izleyenlere keyifli bir atmosfer sundu.

Ayvalık sokaklarında renkli görüntülere sahne olan koşuda çeşitli kategorilerde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Yarı maraton genel klasman erkeklerde birinciliği Suat Karaoğlu ikinciliği Muharrem Yılmaz ve üçüncülüğü de Sadık Başar elde etti. Yarı maraton genel klasman kadınlarda ise Çiğdem Gülgeç birinciliği, Gülşen Çerçi ikinciliği ve Betül Zeybekoğlu üçüncülüğü elde etti. Koşuda ayrıca 21 ve 10 kilometrelerde çeşitli kategorilerde ödüller de sahiplerini buldu.

Yarışa katılan sporcular organizasyona övgüler yağdırdı. İzmir’den gelen Sibel Rumeli, “Zorlayıcı ama çok keyifli bir parkurdu” derken, Yalova’dan katılan Çiğdem Yeter Çoban Yazgan, “Deniz kenarında, yokuşlu ve rüzgârlı parkur ayrı bir keyif kattı” ifadelerini kullandı. Elisa Kenar ise “Manzara, deniz, atmosfer… her şey çok güzeldi” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

BAŞKAN AKIN’A TEŞEKKÜR

Yarışta ikinci olan Muharrem Yılmaz, “Bu yıl 86 maraton koştum ama Balıkesir gibi spora bu kadar destek veren bir şehir görmedim. Başkan Ahmet Akın’a teşekkür ediyorum” diyerek organizasyona duyduğu takdiri paylaştı.

İLGİ HER YIL ARTIYOR

Setur Marinas Ayvalık Müdürü Süleyman Ercan ve organizasyon komitesi başkanı Onur Şentürk, her yıl artan katılımın Ayvalık’ın tanıtımına ve spor turizmine büyük katkı sağladığını vurguladı.