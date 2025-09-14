Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik çalışmaları kapsamında il genelinde yüksek riskli gebeleri evlerinde ziyaret etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve uzmanların katılımıyla “Riskli Gebeliklerin Yönetimi ve Anne Ölümlerine Etkisi” konulu bir çalıştay düzenlendi.

Ayrıca Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üzerinde “Yüksek Riskli Gebe Listesi” ekranı oluşturuldu. Böylece yüksek riskli gebelerin il sağlık müdürlükleri tarafından etkin şekilde takip edilebilmesine imkân sağlandı. Bu kapsamda, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve ilçe toplum sağlığı merkezlerinde görevli ekipler, kentteki yüksek riskli gebeleri evlerinde ziyaret ederek bilgilendirme ve rehberlik hizmeti verdi.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, ekiplerin yüksek riskli gebelerin takibine başladıklarını belirterek, "Gebelerimiz tek tek aranarak ev ziyaretleri yapılmış, gebelik süreci boyunca izlemlerin düzenli yapılmasının önemi konusunda bilgilendirme yapılmıştır. MBYS sistemi üzerinden oluşturulan yeni ekran ve saha uygulamaları sayesinde anne ölümlerinin azaltılması hedeflenmektedir. Sağlık ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla yüksek riskli gebelerin güvenli ve sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmeleri amaçlanmaktadır. Tüm anne ve anne adaylarımızın gebelik süresince yanlarında olmaya devam edeceğiz.”diye konuştu.