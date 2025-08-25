Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. “Halkımın iradesi her şeyin üstündedir” diyen Başkan Budak, Göle’ye bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.ARDAHAN (İGFA) - Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Başkan Budak, istifa kararının Göle’ye olan bağlılığı ve halkına daha özgür, etkili hizmet etme arzusuyla alındığını vurguladı.

“Bana güvenerek oylarını emanet eden başta CHP seçmenine ve tüm Göle halkına teşekkürlerimi sunuyorum" diyen Başkan Budak, açıklamasında, "Bu güven, benim için sadece bir sorumluluk değil, halkıma duyduğum sevdanın en somut göstergesidir. Bugün itibarıyla CHP’den resmi olarak istifa etmiş bulunuyorum. Bu kararın tek sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur. Göle’yi siyasetin üstünde görüyorum. Çünkü bu makamı bana veren bir parti değil, halkın iradesidir.” ifadelerine yer verdi.

Kendisinin yeni bir yolculuğa çıktığını belirten Budak, "Bu yol, yine halkımla birlikte, yine Göle için olacak. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Göle, sadece bir ilçe değil; bir duruştur, bir ruhtur, bir sevdadır. Yolumuz bağımsız olarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN BUDAK KİMDİR?