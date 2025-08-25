Millî Eğitim Bakanlığı, kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu yapabileceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu kapsamda başvuruların 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacağı, atama işlemlerinin de 5 Eylül tarihinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Ataması gerçekleştirilenlerin ilişik kesme işlemlerinin 8 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, atama işlemine yönelik başvuru ekranı 5 Eylül'de Saat 13.00' te kapanacağı duyuruldu.

