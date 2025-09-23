Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Korkuteli’nin Beğiş Mahallesi’nde hayata geçirdiği sulama suyu projesiyle tarımsal üretim yeniden hayat buldu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yerelden Kalkınma’ hedefi doğrultusunda üretime ve üreticiye sağladığı destekler meyvesini veriyor. Korkuteli’nin Beğiş Mahallesi’nde hayata geçirilen “Beğiş Susuzu Sulama Projesi” ile bölge halkı kuru tarımdan meyve, yeşil ve aromatik bitki üretimine yöneldi. Büyükşehir Belediyesi’nden aronya ve böğürtlen hibesi alan üreticilerin bu yıl ki hasadı yüzleri güldürdü.

EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK BİTKİLER

Ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimine teşvik etmek amacıyla üreticilerle buluşturulan aronyanın hasadı gerçekleştirildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, sulama suyu projesiyle üretimin arttığını belirterek, “Geçtiğimiz yıllarda Beğiş Mahallesi’nde üreticilerimize 450 adet aronya ve 300 adet böğürtlen hibesini gerçekleştirmiştik. Beğiş Susuzu’na suyun gelmesi ile birlikte üreticilerimize verdiğimiz aronyalar çok güzel meyve oluşturdu. Elde edilen üretimden memnunuz” dedi.

VERİM BEKLEDİĞİMİZDEN YÜKSEK

Üretici Semra Akan ise Büyükşehir Belediyesi’nden hem böğürtlen hem de aronya fidanı hibesi aldığını ifade ederek, “İki yıldır aronya yetiştiriyorum. Böğürtlenlerimizin hasadını gerçekleştirdik. Yaşına göre böğürtlenden de iyi bir verim aldık ama aronyalarımız daha verimli. Fidan başına yaklaşık 1 kilogram kadar meyve alacağız. Bölgeye suyun da gelmesiyle birlikte bahçemizde damlama sulama sistemine geçtik. Gayet bereketli ve beklediğimizden fazla bir verim verdi. Hasat sonrası elde edilen mahsul ile dondurma işletmemde bu meyvenin dondurmasını üreteceğiz. Desteklerinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.