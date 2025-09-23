Denizli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası ve 1714 yılında kurulan Tulumbacılar Ocağı ile temeli atılan Türk itfaiye teşkilatının 311. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama programı düzenledi.DENİZLİ (İGFA) - Etkinlik, Denizli Valiliği önünden Delikliçınar Meydanı’na kadar süren kortejle başladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcıları Onur Yılmaz ve Özgür Başkurt’un yanı sıra daire başkanları, davetliler ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi personelinin katıldığı korteje, Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşlik etti. Kortejde, teşkilatın ilk itfaiyecileri olan “tulumbacılar” da canlandırılarak renkli görüntüler oluşturdu. Modern araç, ekipman ve kıyafetlerle yürüyen itfaiye personeli ise sirenler eşliğinde adeta gövde gösterisi yaptı ve vatandaşların yoğun ilgisini topladı. Kortejin ardından Başkan Çavuşoğlu, Delikliçınar Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

“KADIN İTFAİYECİLERLE GÜCÜMÜZ ARTTI”

Burada yaptığı konuşmada itfaiye personeline hitap eden Başkan Çavuşoğlu, itfaiyecilerin gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı. “Birçok insanın cesaret edemediği yerde, doğamıza, canımıza, hayvanlarımıza, kısacası hayatın her alanına dokunuyorsunuz” diyen Başkan Çavuşoğlu, göreve geldiklerinde Denizli Büyükşehir bünyesinde hiç kadın itfaiyeci bulunmadığını hatırlatarak, “Geçen yıl kadın itfaiyecilerle başladığımız yolculuğumuzu bu yıl yedi kadın mesai arkadaşımızla sürdürüyoruz. Kadının sesinin, emeğinin olmadığı yerde huzur da, bereket de eksik kalır. Bu sayıyı her geçen gün artıracağız” ifadelerini kullandı.

Mutlu şehir Denizli yolculuğunda gece gündüz demeden gayret ettiklerini dile getiren Başkan Çavuşoğlu, “Bu şehrin kaynaklarını, bu şehrin insanlarıyla paylaşarak yüzleri gülen bir Denizli inşa etmeye devam edeceğiz. Dileğimiz odur ki siz itfaiyecilerimiz hiç göreve gitmek zorunda kalmayın, gittiğiniz her yerde gününüz sorunsuz geçsin” dedi.

Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nın yangın ve afetlerde kullandığı modern söndürme araçları, ekipmanlar ve trafik kazalarına müdahalede kullanılan donanımlar vatandaşlara tanıtıldı.

Programın ardından Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcıları Onur Yılmaz ve Özgür Başkurt, Daire Başkanı Murat Başlı ve itfaiye personeli Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.