Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından doğru budama, gübreleme, toprak analizi gibi birçok farklı konuna uygulamalı eğitimler veriliyor. Ücretiz eğitimler yoğun ilgi görüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından verim artışı hedeflenerek budama, gübreleme, toprak analizi başlıklarında eğitim programı alanında uzman mühendis ve çalışanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Eğitim programlarına katılım randevu sistemiyle sağlanıyor. Çeşitli tarım uygulamalarına yönelik yeni oturumların yıl boyunca sürmesi hedefleniyor.

TOPRAK ANALİZİ VE BUDAMA EĞİTİMİ

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Araştırma Geliştirme ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Toprak Örneği Alma Eğitimi yoğun ilgi gördü. Akseki Hizmet Birimi Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde toprak örneği alınırken nelere dikkat edilmeli, ne zaman örnek alınmalı, hangi alet ekipmanlar kullanılmalı, toprak analizi yaptırmanın gübreleme açısından önemi ve gerekliliği konusunda bilgilendirme yapıldı. Yoğun ilgi gören eğitimlerden biri de budama eğitimi oldu. Eğitimde doğru budamanın nasıl yapılacağı, budama sonrasında dikkat edilmesi gereken adımlar aktarıldı ve gübreleme esasları anlatıldı.