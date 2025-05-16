Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Servisleri Merkezi (GSM) ve Change Lab işbirliği içerisinde “Genç Dostu Belediye Yönetişim Endeksi – Büyükşehirler” modelinin geliştirilmesine yönelik olarak bir toplantı gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in, “Bu kenti gençlerle yöneteceğiz” sözü doğrultusunda, gençlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Eğitim Salonu’nda, gençlerin kent yönetimine katkıda bulunması amacıyla gerçekleştirilen projelerden olan “Genç Dostu Belediye Yönetişim Endeksi – Büyükşehirler” modeli için Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili birimlerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, Gençlik Servisleri Merkezi direktörü Mehmet Arslan, Change Lab Direktörü Başak Tüzün ve pilot belediyelerden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlik çalışmalarıyla ilgili personelleri katılım sağladı. Toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik çalışmalarından ve gençlik hedeflerinin stratejik planda yer almasından bahsedildi.

GÖSTERGE SETİ GELİŞTİRİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Servisleri Merkezi(GSM) ve Change Lab ortaklığında gerçekleştirilen proje modeli toplantısında Büyükşehir Belediyeleri’nde gençlerin karar alma süreçlerine katılımını izlemek amacıyla; “Karar Alma Mekanizmalarına Katılım”, “Kurumsal Yapı”, “Mali Yapı” ve “Hizmetler ve Faaliyetler” olmak üzere dört ana kategoriden ve 100’ün üzerinde göstergeden oluşan bir Gösterge Seti geliştirildi ve her bir gösterge için veri toplama kaynakları belirlendi. Yapılan çalışmalar sonunda, bu yıldan itibaren, araştırmalar yıllık olarak yayımlanacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyelerinin Genç Dostu kriterleri üzerinden, değerlendirilmesi yapılarak ödül verilecek.

KAPSAMLI HEDEFLER

Modelin hedefleri arasında; gençlik dostu kapsayıcı belediye yönetişim endeksi geliştirmek, belediyelerin kullanabileceği öz değerlendirme aracı ve rehberi oluşturmak, yıllık olarak araştırma yürütmek ve sonuçları yaygınlaştırmak, model kullanımı üzerine kapasite geliştirme programları yürütmek ve seçilen belediyelere yönelik mentorluk programının yürütülmesi gibi maddeler bulunuyor.