Ankara Büyükşehir Belediyesi, amatör sporun gelişimi için yatırımlarını sürdürüyor. Batıkent ve Ovacık’ta açılacak yeni spor köyleriyle hem kulüplere hem de vatandaşlara hizmet sunulacak.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kullanımına sunduğu 3 halı saha ve 1 spor kompleksiyle genç sporculara desteğini sürdürüyor.

VATANDAŞLAR HALI SAHALARDAN RANDEVUYLA FAYDALANABİLİYOR

Büyükşehir’in halı sahaları arasında; Sincan Kapalı Spor Salonu Halı Saha, Şafaktepe Parkı Halı Saha ve Tebessüm Parkı Halı Saha yer alıyor. Hafta içi ve hafta sonu 09.00-21.00 saatleri arasında kulüplerin kullanımına sunulan sahaların, boş kalan saatleri ise ABB 2025 Meclis Halı Saha ücret tarifesi karşılığında randevu sistemiyle vatandaşlara açılıyor. Vatandaşlar, 0312 507 37 81 numaralı telefondan randevu oluşturabiliyor. Halı sahaların her birinde duş, soyunma odaları ve tuvaletler bulunuyor.

Spor komplekslerinden Eryaman Spor Köyü’nde ise, 2 standart maç sahası, 10 soyunma odası, yaklaşık 250 kişilik 2 tribün ve hakem odaları yer alıyor. Hafta içi 09.00-21.00 saatleri arasında amatör spor kulüplerinin yarışmacı gruplarının antrenmanları için ücretsiz olarak kullanıma sunulan kompleks, hafta sonları 09.00-17.00 saatleri arasında TFF alt yapı liglerinin resmi maçlarına ev sahipliği yapıyor.

SPOR ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK 2 SPOR KÖYÜ YOLDA

Halı sahalar ve spor kompleksleriyle hem vatandaşlara hem de amatör kulüplere destek sağlayan ABB, Başkent’in spor altyapısını Batıkent Rekreasyon Alanı 2. Yüzyıl Parkı Spor Köyü ve Ovacık Spor Köyü ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Yakın zamanda hizmete açılacak olan Batıkent’te 1 standart maç sahası, 2 halı saha ve tribünler; Ovacık’ta 2 standart maç sahası ve tribünler bulunuyor.