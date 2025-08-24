Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında yaz tatilinde 40 gün sabah namazına giderek bisiklet almaya hak kazanan Karatay’daki çocuklarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında yaz tatilinde bisiklet almaya hak kazanan çocuklara bisikletlerini hediye etti. Başkan Altay, ilk olarak Karatay 15 Temmuz Şehitler Camii’nde, ardından Karatay Ahmet Kolat Camii’nde çocukların bisiklet sevincine eşlik etti.

Çocukların çok kıymetli bir işi başardığını belirten Başkan Altay, “Konya’mızın 31 ilçesinde 12 bin 726 çocuğumuz yaz tatilinde sabah namazına 40 gün devam ederek bisikletlerini almayı hak etti” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesiyle çocukların zihinlerinde güzel bir hatıra bırakmayı amaçladıklarını vurgulayarak, “Camiyi hayatlarının merkezi oluşturma alışkanlığı edindiler. İnşallah bu yazdan sonra da camiyle, cemaatle ilişkilerini devam ettireceklerine inanıyorum. Bisikletlerini güvenli bir şekilde kullanmalarını temenni ediyorum. Ailelere teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın azmi, heyecanı hepimize sirayet etti ve bu işi hep birlikte gerçekleştirmiş olduk. Ben güzel bir yaz hatırası olduğuna inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“100 BİNİNCİ BİSİKLETİMİZİ ÇOCUKLARIMIZLA BULUŞTURMUŞ OLDUK”

Proje kapsamında görev alan herkese teşekkür eden Başkan Altay, “Tabii burada bir teşekkür de din görevlilerimize, cami imamlarımızın. Hocalarımız da burada çok büyük gayret gösterdi. Burada değerli hocamızın şahsında tüm Diyanet camiasına, il müftümüze, ilçe müftülerimize ve cami imamlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu yılki programla birlikte inşallah 100 bininci bisikletimizi çocuklarımızla buluşturmuş olduk. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum, hepinize tekrar teşekkür ediyorum, Allah sizlerden razı olsun” diye konuştu.

Bisikletlerini teslim alan çocuklar da çok mutlu olduklarını belirterek, Başkan Altay’a teşekkür etti.