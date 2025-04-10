Ankara'da 11 Nisan Cuma günü beklenen kar yağışı dolayısıyla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.ANKARA (İGFA) - Açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Vali Şahin, Ankara'da beklenen kar yağışı dolayısıyla eğitim öğretime 11 Nisan Cuma günü il genelinde bir günlük ara verildiğini duyurdu. Vali Şahin, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacağı belirtildi.

Hafta sonu tatiliyle birlikte Ankaralı öğrenciler 3 gün tatil yapacaklar.