Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğü, tahmini 14 bin ton pancar kuyruğunun satışına ilişkin açık ihale düzenleyeceğini duyurdu. İhale, 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 10.00’da fabrika toplantı salonunda gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA)- Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TŞFAŞ) Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre, yaklaşık 14 bin ton pancar kuyruğunun satışı için açık ihale usulüyle bir ihale düzenleyeceğini açıkladı.

İhale, 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 10.00’da Ankara Şeker Fabrikası Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Tahmini 14 bin ton pancar kuyruğu satışının ihale ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhale dokümanı, 2 bin TL karşılığında satın alınabilecek; tekliflerin geçerlilik süresi ise en az 90 gün olacak.