Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için filosuna 5 yeni otobüs kattı. 18 metre uzunluğunda körüklü tip olarak üretilen otobüsler; toplam 159 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

ANKARA (İGFA) - Euro 6 motor teknolojisiyle çevre dostu olan otobüsler; klimalı, alçak tabanlı, engelli erişimine uygun tasarlandı. Ayrıca yolcu bilgilendirme ekranları ve iç-dış kamera güvenlik sistemleriyle de donatıldı.

5 yeni otobüsün her biri ise farklı bir anlam taşıyor. Başkent’in köklü kulüplerine destek amacıyla otobüslerden 2’si Ankaragücü, 2’si Gençlerbirliği logosuyla giydirildi. Bir otobüsün üzerinde ise Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi yer alıyor.

Bölge Şube Müdürlüklerine dağıtımı tamamlanan otobüsler, artık Ankara trafiğinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.