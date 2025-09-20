Ankara Kent Konseyi ile Radyo Trafik Ankara, şehir içi ulaşımda en büyük sorunlardan biri olan şerit ihlallerine karşı harekete geçti. “Şeridinde Kal” kampanyasıyla hem kazaların hem de trafik keşmekeşinin önlenmesi amaçlanıyor.ANKARA (İGFA) - Başkent Ankara’da kent yaşamını doğrudan etkileyen trafik güvenliği için önemli bir adım atılıyor. Ankara Kent Konseyi ile Radyo Trafik Ankara, şerit ihlallerine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir iş birliği protokolü imzaladı.

“HEM GÜVENLİ HEM DE AKICI SÜRÜŞE DAVET EDİYORUZ”

Şerit ihlallerinin yalnızca kazalara değil, ciddi trafik tıkanıklıklarına da neden olduğuna dikkat çeken AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Şeridinde Kal” kampanyasının hedefini şöyle anlattı: “Şerit ihlalleri, trafik kazalarının önemli nedenlerinden biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda kent içi ulaşımda ciddi trafik tıkanıklıklarına da yol açıyor. Bilinçsiz şerit değişimleri kazalara ve zaman kaybına neden olurken acil müdahale araçlarının da ilerleyişini zorlaştırıyor. Dayanışma ruhuna sahip olan bizler; her sorunda olduğu gibi trafikte yaşanan sorunların da çözümlerinin olduğuna ve bu çözümleri de hep birlikte mümkün kılabileceğimize inanan bir toplumuz.

Bu inançla, şehir içi trafiğin en büyük sorunlarından biri olan şerit ihlallerine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Şeridinde Kal’ kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Hepimiz biliyoruz ki küçük bir dikkatsizlik hem canlara mal olabilir hem de şehir hayatını kilitleyebilir. Günlük yaşantımızda ani şerit değişiklikleri, sabırsız manevralar ve kuralsız davranışlar sadece trafiği değil, birbirimize olan saygıyı da zedeliyor. ‘Şeridinde Kal’ farkındalık kampanyasıyla, tüm sürücüleri kurallara uymaya, dikkatli, sabırlı ve saygılı olmaya, kendi güvenliğimiz kadar başkalarının da yaşam hakkını düşünmeye, bunun yanında hem güvenli hem de akıcı sürüşe davet ediyoruz.”