Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Küre Dağları Milli Parkı’nda kayalık yamaçlarda gözlemlenen “Tüylü Kekreçiçeği”nin Türkiye bitki florasına kaydedildiğini duyurdu. Bilimsel adı Draba lasiocarpa olan sarı çiçekli endemik türün floranın 13 bin türünü zenginleştirdiğini ifade eden Bakan Yumaklı, “Doğanın mirasını koruyoruz” dedi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Anadolu’nun biyolojik çeşitliliğine yeni bir katkı müjdesi verdi.

Kastamonu Küre Dağları Milli Parkı’nda gerçekleştirilen floristik çalışmalar sırasında kayalık yamaçlarda keşfedilen “Tüylü Kekreçiçeği”nin Türkiye bitki florasına kaydedildiğini açıklayan Bakan Yumaklı, “Anadolu’nun En’leri arasına yeni bir keşif: Tüylü Kekreçiçeği. Küre Dağları Milli Parkı’nda kayalık yamaçlarda gözlemlenen bu zarif bitki floramıza kaydedildi” dedi.

Bilimsel adı Draba lasiocarpa olan sarı çiçekli bitki, üç farklı lokalitede yaklaşık 850 birey olarak tespit edildiğini belirten Bakan Yumaklı, Türkiye’nin üç bitki coğrafyasının kesişiminde yer aldığını ve 4 bini endemik olmak üzere 13 bin bitki türüne ev sahipliği yaptığını anımsatarak, “Ayrıca çok sayıda kültür bitkisinin orijin merkezi durumundayız. Doğanın bu eşsiz mirasını koruyor, gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Keşif, Küre Dağları Milli Parkı’nın biyoçeşitliliğini bir kez daha ortaya koyarken, Bakanlık arazi çalışmalarıyla yeni türleri belgelemeye devam ettiğini duyurdu.

Yaşanan gelişmenin Türkiye’nin endemik bitki zenginliğini küresel ölçekte güçlendirdi.