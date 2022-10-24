Anadolu yakası Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği genel kurul seçimi divan teşkili ,Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Anadolu yakası Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği genel kurulunda şube başkanlığına tek adayla gidildi.Halihazırda Dernek Başkanlığını sürdüren Şahin Yücel tekrar başkanlığa seçildi.

Anadolu yakası Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Doğan genel kurula hitap etti.Doğan konuşmasında Derneğimizin Maltepe şube kongresi tüm hemşerilerimize hayırlı olsun dedi.Maltepe Şubemizde Dernek Başkanlığına tek adayla gidiyoruz,yönetimde bazı değişiklikler yapacağız diyerek katılım sağlayan hemşerilerimize ve Derneğe sahip çıkmalarından dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Başkan Şahin Yücel genel kurulu hitabında,bizi başkanlığa layık gören tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum, Anadolu yakası Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Maltepe şubemizde sizlere hizmet etmeye devam edeceğim yeni seçilecek yönetimdeki arkadaşlarımıza hayırlı olsun dedi.

Yönetimde yapılan değişiklilerin ardından yeni yönetim şu şekilde oluştu.

Başkan Şahin Yücel,İsmetÖ ,Salim Yazar,Yaşar Kaymaz ,Coşkun Ayhan ,Kenan Karaman ,Metin Akbaş,Kemal Üge,Cihat Manavoğlu,Ünal Manavoğlu,U.sefer Koçak Yahya Dursun,Yakup İşaşır,Celil Menzilci,Bahattin Kumbasar,Kenan Kalkan,İbrahim Yazıcı, V.Ali Çoruh,Ali Okur,Arifhan Aktan