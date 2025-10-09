Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir vatandaş, balıkçıdan aldığı balıkların bayat çıktığını iddia ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sosyal medyada tepkisini dile getiren vatandaş, “Akçakoca’dan aldığım balık çöp çıktı, yazıklar olsun” sözleriyle duruma isyan etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - İddiaya göre, Akçakoca’da bir balıkçıdan balık satın alan vatandaş, evine döndüğünde balıkların bozuk olduğunu fark etti.

Yaşadığı durumu sosyal medyada paylaşan vatandaş, “Akçakoca’dan aldığım balık bu. Bu balıkçıya verdiğim para haram zıkkım olsun. Mevzu para değil, Akçakoca’dan balık alıp köye gelmişim, balık çöp çıktı. Yazıklar olsun, tek kelimeyle yazıklar olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaş ayrıca, Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü’ne çağrıda bulunarak denetimlerin artırılmasını isteyerek, “Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü’ne buradan sesleniyorum, balıkçıları denetleyin. Akçakoca halkına bayat balık yedirmeyin. Akçakoca’da deniz var, Düzce’de deniz yok ama Düzce’de balık her zaman taze. Rize’den Akçakoca’ya balık almaya gelmeyin, yazıklar olsun" dedi.

Olayın ardından vatandaşın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yankı bulurken, bölge sakinleri benzer şikâyetlerde bulunarak, özellikle balık sezonunda denetimlerin sıklaştırılmasını talep etti.