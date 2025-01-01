AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, yeni yılın ilk başlangıcında yılbaşı gecesi görev yapan polis ekipleri, hastaneleri ve taksi duraklarını ziyaret etti.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, yılbaşı gecesi programında Ak Parti teşkilat mensuplarıyla birlikte ilk olarak Mudanya’da Devlet Hastanesi, polis ekiplerini ve taksi duraklarını ziyareti sonrasında Bursa'ya geçerek Çekirge Polis Merkezi Amirliği ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne ziyaret etti.

Görev yapan polis ekiplerinin ve sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutlayan milletvekili Kılıç, taksi duraklarında taksicilerle sohbet etti.

Mudanya Devlet Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanelerinde tedavi gören hastaların ve yakınlarının da yeni yıllarını kutlayan Kılıç, ziyaretlerde 2025’in tüm insanlık için refah, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Milletvekili Kılıç, “Yeni yıla görevi başında giren, emniyet mensuplarını ve sağlık çalışanlarını unutmadık, Mudanya İlçe Başkanımız Arif Bayrak, Osmangazi İlçe Başkanımız Adnan Kurtuluş ve teşkilat mensuplarımızla birlikte görevlerini icra eden kamu personeline kolaylıklar diledik. Ayrıca, tedavi gören hastalarımıza ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. 2025’in Aziz milletimiz ve tüm mazlum coğrafyadaki kardeşlerimiz için birlik beraberlik yılı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.