Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 “Aile Yılı” kapsamında 7 bin 937 faaliyet gerçekleştirildiğini duyurdu. Aile kurumunun güçlendirilmesi için ekonomik destekler, indirim anlaşmaları ve yeni politikalar hayata geçirilirken, “Aile” temalı kısa film yarışması gibi farkındalık etkinlikleri devam ediyor.ANKARA (İGFA)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025’i “Aile Yılı” ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda, aile kurumunu güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayında 1.256’sı olmak üzere yıl boyunca toplam 7 bin 937 faaliyet gerçekleştirildiğini açıkladı.

YENİ POLİTİKALAR VE EKONOMİK DESTEKLER

Bakanlık, aileleri desteklemek için bir dizi yenilikçi politika hayata geçirdi:

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi: 2024’te pilot olarak başlatılan proje, 2025’te 81 ile yaygınlaştırıldı. Firmalarla yapılan indirim protokolleriyle genç çiftlere maddi kolaylık sağlandı.

Doğum Yardımı Güncellemesi: 2025’ten itibaren 2. ve sonraki çocuklar için ailelere her ay maddi destek sunuluyor.

Yarım Zamanlı Çalışma: Temmuz’da yürürlüğe giren yönetmelikle, memur ebeveynlere çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkı tanındı.

Aile ve Nüfus 10 Yılı: 2026-2035 yılları için uzun vadeli aile ve nüfus politikaları planlandı.

İndirim Anlaşmalarıyla Ailelere Destek

Bakanlık, çeşitli iş birlikleriyle ailelere ekonomik avantajlar sağladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığında yüzde 40’a varan indirim, tren seyahatlerinde ve Türk Hava Yolları’nın yurtiçi uçuşlarında ailelere özel indirimler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği üyesi salonlarda yüzde 40 halk günü indirimi.

Tarım ve Orman Bakanlığı: yüzde 50 hibeli mikro kredi, ücretsiz fidan desteği ve tıbbi aromatik fidanlarda yüzde 80’e varan indirimle kadın üreticilere ve çiftçilere destek.

“AİLE” TEMALI KISA FİLM YARIŞMASI

Aile Yılı kapsamında düzenlenen “aile” temalı ödüllü kısa film yarışmasına başvurular 29 Ekim 2025’e kadar devam ediyor. Birinciye 250 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye 100 bin TL ödül verilecek. Başvurular, Bakanlığa bağlı aileyili.gov.tr sitesi üzerinden yapılacak, kazananlar da aynı platformda açıklanacak.Toplumsal Dayanışmaya VurguGöktaş, faaliyetlerin kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum iş birliğiyle yürütüldüğünü belirterek, “Aile Yılı vesilesiyle oluşan olumlu karşılığın, Aile ve Nüfus 10 Yılı boyunca yapacağımız çalışmalar için yol gösterici olacağına inanıyoruz” dedi.