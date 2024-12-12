Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi. Ancak, önceki yıllara göre koruyucu hekimlik bütçesinde ciddi bir kesinti yapıldığı dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için koruyu hekimlik bütçesini düşürdü.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, bütçeyi değerlendirerek Sağlık Bakanlığı’nın toplam bütçesinin yüzde 27’sini koruyucu sağlık hizmetlerine, yüzde 72’sini ise tedavi edici sağlık hizmetlerine ayırdığını belirtti. 2024 yılında ise bu oranlar sırasıyla yüzde 28,5 ve yüzde 71,5 olarak açıklanmıştı.

Dr. Kandemir, “2025 bütçesinde koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan oran, önceki yıllara göre daha da düşürülmüştür” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde aile hekimliği birimleri üzerinden yürütüldüğüne vurgu yapan Dr. Kandemir, “Aşılamalar, kronik hasta takipleri, kanser taramaları gibi hizmetler birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında sunulmaktadır. Ülkedeki toplam poliklinik yükünün yüzde 40’ını aile hekimliği karşılamaktadır. Ayrıca hastalıkların yüzde 80’i, iyi bir aile hekimliği uygulaması ve yeterli bütçe ile çözülebilir” diye konuştu.

Sağlık Bakanı’nın göreve başladığında birinci basamağı güçlendirme sözü verdiğini hatırlatan Dr. Kandemir, “Yeni aile hekimliği yönetmeliğinin getirdiği sorunlar ve bütçede birinci basamağa ayrılan payın azalması, aile hekimliğine gereken önemin verilmediğini açıkça göstermektedir” dedi.

Dr. Kandemir, AHESEN’in ve tüm STK’ların bu dönemde gerçekleştirdiği iş bırakma eylemlerinin temel nedeninin aile hekimliği sisteminin ihmal edilmesi olduğunu belirterek, “Aile hekimliği çalışanları ve vatandaşlar bu durumda mağdur olmaktadır ve olmaya devam edecektir” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın bu yanlış adımlardan bir an önce geri adım atması gerektiğini vurguladı.