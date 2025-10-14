Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Amatör Spor Haftası, Ağrı ASKF toplantı salonunda gerçekleştirilen “Yılın Enleri Ödül Töreni” ile tamamlandı.AĞRI (İGFA) - Ağrı'da Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen törende yıl boyunca ulusal ve uluslararası arenada başarı elde eden sporcular, antrenörler ve spora katkı sunan isimler ödüllendirildi.

Törende konuşan ASKF Başkanı Celal Bulut, amatör sporun sadece bir yarışma değil, disiplinin, fedakârlığın ve tutkunun adı olduğunu belirtirken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de konuşmasında sporun birleştiriciliğine vurgu yaptı. Müdür Çelebi, 65 aktif amatör kulüple Ağrı’nın dört bir yanında sporu tabana yaymanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

26 sporcu ve spor adamının ödüllendirildiği gecede ödül alanlar şöyle: