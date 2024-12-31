Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman merkez ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda:

2015 gram bonzai,

5 gram metamfetamin,

5 gram skunk,

8 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.