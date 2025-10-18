Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, 19 Ekim Muhtarlar Günü öncesinde, ilçelerde muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor.ADANA (İGFA) - Adana'nın Yumurtalık ilçesi muhtarlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer; ardından, Yumurtalık, Ceyhan, Karataş ve İmamoğlu ilçe muhtarlarıyla buluştu ve 19 Ekim Muhtarlar Günlerini kutladı.

Muhtarları yol arkadaşları olarak gördüğünü belirten Güngör Geçer, hafta içinde Silivri’de görüştüğü Başkan Zeydan Karalar’ın selamlarını ileterek başladı konuşmasına.

MUHTARLAR BİZİM ELİMİZ AYAĞIMIZ, SESİMİZ KULAĞIMIZ…

Muhtarların çok özel ve önemli olduğunu belirten Güngör Geçer şunları söyledi: “Adana Büyükşehir Belediyesi olarak biz muhtarları çalışma arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Muhtarlar bizim sesimiz kulağımız, elimiz ayağımız, mahallelerimizdeki temsilcilerimizdir. Zeydan Başkanımız muhtarlara çok kıymet veriyordu. Bizim için de aynı önem, değer devam ediyor. Biz sizlerle birlikte yola çıkmışız ve 5 yıl boyunca bu yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Bizim başarımız aynı zamanda sizin başarılı olmanız demektir. Sizler mahallelerinizdeki insanlarla arkadaş, dost, akrabasınız. Aynı zamanda halkın devlette ilk müracaat ettiği kişilersiniz. Dolayısıyla sizin elinizin rahat ve güçlü olması lazım. Bunun için de bizim hizmet verebilmemiz gerek. Bizler hizmet yaptığımız sürece muhtarlar da bu hizmetleri mahallesine, sokağına getiren kişiler olacağı için, bu hizmetlerin karşılığında vatandaşın teveccühü sizlere olacaktır. Onun için yol arkadaşı olduğumuzu ve birlikte çıktığımız yolda başarılı olmak zorunda olduğumuzu söylüyorum.

Memleketimize birlikte çalışıp hizmet edeceğiz. Bu yolda üzerimize düşeni her birimiz yerine getireceğiz.”