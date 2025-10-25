Adana Büyükşehir Belediyesi’nin önemli destek verdiği ve bin civarında güreşçinin er meydanına çıktığı 9. Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri başladı. Turnuvanın açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, ilçe belediye başkanları, siyasiler, güreş camiasının genel ve yerel yöneticileri, güreş severler ve Kozanlılar katıldı.ADANA (İGFA) - Açılışta katılımcılara ve sporculara hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, ata sporunun gücünü, coşkusunu ve yiğitliğini hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Güngör Geçer, geçen yıl 650 sporcunun katıldığı güreşlere bu yıl bin civarında sporcunun katılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Güngör Geçer konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu anlamlı turnuva Türk sporunun efsanevi ismi olimpiyat ve dünya şampiyonu merhum İsmet Atlı anısına düzenleniyor. Onun azmi, inancı ve memleket sevdası hepimize örnek olmaya devam ediyor. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. İsmet Atlı Karakucak güreşlerinin yeniden hayat bulmasında ve geleneksel hale gelmesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar’ın çok büyük emeği ve katkısı vardır. Onun spora, güreşe ve bu topraklara inancı sayesinde bugün Kozan’da bu büyük buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.”