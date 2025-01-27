Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiğini paylaştı. MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylşaımında "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!" ifadelerine yer verildi.
4 terörist etkisiz!
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