Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiğini paylaştı. MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylşaımında "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1883788430477533524