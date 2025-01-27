Güven endeksi Ocak ayında hizmet sektöründe yüzde 2,5 artarak 116,5'e, perakende ticarette yüzde 1,4 artarak 114,5'e, inşaatta ise yüzde 2,6 artarak 91,7'ye yükseldi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, yeni yılın ilk Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.

Buna göre Ocak ayında güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,5 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,4 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,6 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,5 oranında artarak 116,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,4 oranında artarak 114,5 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,6 oranında artarak 91,7 değerini aldı.