Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 4 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik düzenlenen “Siberağ-11” operasyonlarında hesaplarında 124 milyon TL işlem hacmi bulunan 46 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 30'u tutuklandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından düzenlenen 'Siberağ-11' operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Vatandaşlarımızı mağdur eden suç şebekelerine operasyonlarımız devam ediyor" diyen Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında cep telefonu, ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından savcılıklar haklarında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1866711943794372769

Şüphelilerden 30'u tutuklanırken 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.