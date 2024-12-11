Sadece müzik değil, teknoloji ve görsel şovlarla harmanlanan unutulmaz bir eğlence deneyimi sunan Jolly Joker, 31 Aralık gecesi İstanbul başta olmak üzere Ankara, Mersin, Bursa ve Adana gibi birçok şehirde müzikseverleri bekliyor olacak.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl düzenlediği 4 bine yakın konserle Türkiye’de eğlence sektörünün öncüsü haline gelen Jolly Joker, bu yılbaşı gecesi de benzersiz bir programla karşınızda.

SEVDİĞİNİZ SANATÇILARIN EN KEYİFLİ SAHNE PERFORMANSLARI JOLLY JOKER’DE!

Sevdiğiniz sanatçılar, eşsiz performanslarıyla Jolly Joker sahnelerinde yer alacak.

Emre Fel, Kalben ve Dedublüman gibi ünlü isimlerin yanı sıra, 90’lar ve 2000’ler Türkçe pop partileri ile nostaljik bir atmosferde yeni yılı karşılayacaksınız.

Eğlencenin doruklara çıkacağı bu geceye katılmak, 2025’e müzik dolu bir başlangıç yapmak için Jolly Joker’in sunduğu unutulmaz deneyimlerin bir parçası olun.

KİM NEREDE?

• JJ Arena – Emre Fel

• Jolly Joker Vadistanbul – Kalben

• Jolly Joker Ankara – Dedublüman

• Jolly Joker Mersin – Flashback 90’lar Türkçe Pop Gecesi

• Jolly Joker Kıyı İstanbul – 90’lar Türkçe Pop Yılbaşı Partisi

• Jolly Joker Bursa – Mixtape 90’lar & 2000’ler Türkçe Pop Parti

• Jolly Joker Adana – Walkman 90’lar Türkçe Pop Gecesi

• Jolly Joker Kartal İSTMarina – Discman 90’lar & 2000’ler Türkçe Pop Gecesi

Unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşayarak 2025’e Jolly Joker sahnelerinde “Merhaba” deyin!