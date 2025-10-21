Muğla'da Yalıkavak Marina sabahın ilk ışıklarıyla yelkenlerle doldu. Maximiles Black The Bodrum Cup’ın ilk yarışı olan Privia Black Etabı, rüzgârla birlikte denizde heyecan dolu anlara sahne oldu. 37. yılın ilk startı, yüzlerce yelkencinin ve izleyicinin coşkusuyla verildi.MUĞLA (İGFA) - Yalıkavak'taki etkinlik öncesinde The Bodrum Cup’a emek veren isimlerden bu yıl hayatını kaybeden Necati Zincirkıran ve hayatını kaybeden tüm denizciler anısına denize çelenk bırakıldı.

37. yılın ilk yarışı Privia Black Etabı’nda yelkenciler, 12 millik Yalıkavak – Yalıkavak parkurunda rüzgârla yarıştı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan etapta, yüzlerce denizci “Nesillerce” mottosuyla yelken açarken, Bodrum’un mavi suları kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Yalıkavak Marina’dan verilen startın ardından ekipler, hem kıyı seyri becerilerini hem de stratejik manevra yeteneklerini sergiledi.

Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximiles Black, isim sponsorluğu ile yelkencilere ve deniz severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kampana töreninin ardından startı verilen Maximiles Black 37. The Bodrum Cup, 25 Ekim'e kadar şu etaplarda gerçekleştirilecek:

21 Ekim Salı - [Privia Black Etabı] / Yalıkavak – Yalıkavak (12 mil)

22 Ekim Çarşamba - [Ruins Etabı] / Yalıkavak – İasos (14 mil)

23 Ekim Perşembe - [Yalıkavak Marina Etabı] / İasos – Yalıkavak (14 mil)

24 Ekim Cuma - [Opet Etabı] / Yalıkavak – Bodrum (20 mil)

25 Ekim Cumartesi - [Anadolu Sigorta 100. Yıl Etabı] / Bodrum – Bodrum (15 mil) / Ödül Töreni – Ağanlar Tersanesi