Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında, Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Kim Var" sanat etkinliği düzenlendi.KIRŞEHİR (İGFA) - Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi'nde orkestra ile koroda yer alan ve tiyatro gösterisi sunan öğrenciler, müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile Türk Halk ve Türk Sanat Müziği bestelerini icra etti. Hacıoğulları'nın eserlerinin de seslendirildiği etkinlikte, katılımcılar bestelere eşlik etti.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, programın sonunda müzisyen Hacıoğulları'na hediye takdim etti. Vali Demiryürek, birçok eseri kendine has ve özgün bir şekilde yeniden yorumlayarak gönüllere dokunan Hacıoğulları'na ve eşlik eden lise öğrencileriyle etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Hacıoğulları ise Kırşehir'de olmaktan ve gençlerle sanat etkinliği düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.