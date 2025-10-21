Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla meme kanseri genel bilgilendirme toplantısı düzenleyerek kadınlara ücretsiz mamografi ve smear testi hizmeti verdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği Yıldırım Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve KETEM ile birlikte Meme Kanseri Genel Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

Karapınar Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde düzenlenen etkinliğe Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan’ın yanı sıra Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Mürsel Sali, Uzman Psikolog Gönül Hazneci, Doktor Coşkun Özer, Eğitim Hemşiresi Elif Pişkin katıldı.

Uzmanlar tarafından Meme kanseri hakkında genel bilgilendirmelerde bulunulan katılımcılara ayrıca elle muayene eğitimi verildi. Ayrıca kadınlara ücretsiz mamografi ve smear testi yapıldı.

Katılımcılar, parmak boyası ve bileklik atölyelerini ziyaret ettikten sonra hep birlikte farkındalık oluşturmak adına balon uçurdular.