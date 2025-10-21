Milli Eğitim Bakanlığı'nca bir yıl önce hayata geçirilen "MEBİ" Bireysel Öğrenme Platformu, öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerini desteklemeye ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, konu eksiklerini belirlemeleri ve sınav formatına uygun biçimde kendilerini değerlendirmelerine olanak sağlamak amacıyla "MEBİ" Bireysel Öğrenme Platformu içinde, alan uzmanları tarafından titizlikle hazırlanan "MEBİ YKS Tarama Testleri" kullanıma sunuldu.

Yapay zekâ destekli sistemde yayımlanan YKS Tarama Testleri, öğrencilerin sınava hazırlık sürecine yeni bir dijital destek sundu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan testler ile öğrencilere düzenli konu tekrarı ve ölçme fırsatı sunmak, gerçek sınav deneyimine yakın bir uygulama ortamı oluşturmak, zaman yönetimi ve test çözme stratejilerini geliştirmek, öğretmenlere öğrencilerin ilerleme düzeylerini izleme ve hedefe yönelik destek sunmalarını amaçlandı.

TYT, AYT ve YDT oturumlarını kapsayan testlerde toplam 361 test ve 6 bin 831 özgün soru yer alıyor. Bu kapsamda TYT için 143 testte 2 bin 644, AYT için 176 testte 3 bin 173 ve YDT için 42 testte bin 14 soru bulunuyor.

MEBİ YKS Tarama Testlerine erişmek için tıklayabilirsiniz