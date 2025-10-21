Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Kültür Yolu Festivali'nin kentin turizm değerini artırdığını belirtti. Milletvekili Adak, Mardin'in barış ve kültür merkezi olduğunu vurgularken, yapılan yatırımlar ve artan turistik talebin Mardin'i cazip kıldığını söyledi.MARDİN (İGFA) - Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Mardin’de düzenlenen Kültür Yolu Festivali’ni değerlendirerek, etkinliğin kentin turizmdeki marka değerini güçlendirdiğini vurguladı.

Adak, “Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uzun yıllardır sürdürdüğü bir program olarak artık bir marka haline geldi. Mardin’de düzenlenmesi, ilimizin turizm potansiyelini daha da öne çıkaracak önemli bir adım” dedi.

Mardin’in, dillerin ve medeniyetlerin beşiği olarak turizmde zaten güçlü bir konuma sahip olduğunu belirten Adak, “Ülkemizde kime sorsanız, Güneydoğu Anadolu ve Mardin, gezilmesi gereken ilk yerler arasında sayılıyor. Bu tesadüfi değil; Peygamber efendimizin mübarek postacısı Hz. Abdullah Bin Enes El Cüheyni, Hz. Ali'nin sütkardeşi olarak bilinen Muhammed Zırrar hazretleri ve bir çok sahabenin mezarı bulunduğu Mardin’de bir yandan Zinciriye medresesi, Kasmiye medresesi bir yandan da Deyrulzafaran, Mor Gabriel manastırları ile farklı kültürlerin, dinlerin, mezheplerin bir arada harmonisi ve tarihi zenginlikler, Mardin’i eşsiz kılıyor. Mardin’deki farklılıkların asırlardır bir arada barış içinde yaşamıştır. Aslında Mardin dünyanın barış kentidir” diye konuştu.

Adak, bu farkındalığın kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve medyanın ortak çabalarıyla her geçen gün arttığını ifade etti.

Bölgeye yapılan kamu yatırımlarının turizmi desteklediğini kaydeden Adak, ulaşım konusundaki ihtiyaçlara da dikkat çekerek, “Uçak seferleri gibi taleplerimizi sık sık yetkililere iletiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu eksiklikler giderilecek ve Mardin daha da önemli bir turizm merkezi olacak” dedi.

Güvenlik konusunda olumlu bir tablo çizen Milletvekili Adak, “Yıllardır Mardin’de güvenlik sorunu yaşanmıyor. Son dönemde bu gerçek medyada daha çok vurgulanarak bölgemize olan ilgi artıyor. Özellikle yerli turist sayısında ciddi bir artış var ve önümüzdeki dönemde yabancı turistlerin de ilgisinin artacağını gözlemliyoruz. Otellerdeki yüksek doluluk oranları da bu potansiyeli gösteriyor" diye konuştu.

Adak, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.