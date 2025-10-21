Sakarya Büyükşehir Belediyesi, asfalt ve yol yapım mesaisi kapsamında Akyazı Düzyazı, Yuvalak, Yahyalı, Kabakulak Mahallesi grup yollarını sil baştan yenileyerek bölgeye güvenli, güçlü ulaşım altyapısı kazandırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde sürdürülen asfalt çalışmaları vatandaşların büyük takdiriyle karşılanıyor.

Çalışma kapsamında toplamda 4 mahallede 9 bin metrelik yol yeni yüzüyle binlerce vatandaşın hizmetine sunuldu. Bölge halkı ise çalışmadan çok memnun kaldı ve Büyükşehir’le ilgili düşüncelerini iletti.

Son olarak Akyazı’nın Düzyazı ve Yuvalak Mahallesi’nde gerçekleştirilen 6 bin 100 metrelik grup yolu ile Yahyalı ve Kabakulak Mahallesi’nde bulunan 3 bin metrelik grup yolu ekiplerin titiz çalışmasıyla yepyeni bir yüze kavuştu.

İlçe merkezine ve şehre ulaşım için büyük önem arz eden ulaşım aksları, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekiplerince güvenli, güçlü ve konforlu bir ulaşımla buluştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar, çalışmalar nedeniyle Büyükşehir’e memnuniyetini ifade etti.

Yuvalak Mahalle Muhtarı Süleyman Kurt, “Köyümüz Akyazı’nın en büyük köylerinden bir tanesi. Yolumuz berbattı. Çok güzel bir yolumuz oldu. Yusuf Başkanımız zaten konuya çok hâkim. Onlar da biliyorlar köylerde neyin eksik olduğunu. Beraber el ele sıkıntıları çözüyoruz” diye konuştu.

Düzyazı Mahalle Muhtarı Hikmet Dinç,“Yollarımız çok güzel ve halkımız da çok memnun çok teşekkür ediyoruz Başkanımız ve ekibine. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanına ulaştık” ifadelerini kullandı.

Kabakulak Mahalle Muhtarı Adnan Kat,“Grup yolu olan Yahyalı’dan Erdoğdu’ya kadar olan yol, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın katkılarıyla güzel bir görünüme kavuştu. Ben Sayın Başkanımıza şahsım ve mahallem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

4 farklı grup yolu, yepyeni yüzle yeniden binlerce kişinin hizmetine sunuldu.