Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Haftası kapsamında TCG Anadolu gemisinde 350 gencin katılacağı Zafer Yolculuğu’nu duyurdu. Türk savunma sanayisinin atılımlarını öven Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu’nun bölgesel huzur ve güvenliğin sembolü olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta kutlanacak Zafer Haftası dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın organize ettiği özel bir etkinliği duyurdu.

TCG Anadolu gemisinde 350 genç, “Zafer Yolculuğu” kapsamında bir araya gelecek.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin son yıllarda kaydettiği ilerlemelere ve TCG Anadolu’nun önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır. TCG Anadolu’muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur” dedi.

Yeni denizaltılar, modern savaş gemileri ve büyüyen filoyla Türk ordusunun artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesel huzur ve güvenliği de koruma gücüne sahip olduğunu vurgulayarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nı etkinliğe öncülük ettikleri için tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Yolculuğu’na katılan gençlere de başarılar diledi.