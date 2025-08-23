Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, klima, kombi ve petek bakımı ile mobilya kurulumu ve onarımı eğitim programına katılan kadınlar için Koşuyolu Kadın Yaşam Merkezi’nde toplumsal cinsiyet odaklı atölye düzenledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınların hem gündelik yaşamda bağımsızlaşmaları hem de mesleki alanda güçlenmeleri için yürüttüğü eğitim programlarını toplumsal cinsiyet odaklı çalışmalarla destekliyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 1 Temmuz’da başlatılan klima, kombi ve petek bakımı ile mobilya kurulumu ve onarımı eğitim programına katılan kadınlar için Koşuyolu Kadın Yaşam Merkezi’nde toplumsal cinsiyet odaklı atölye düzenlendi.