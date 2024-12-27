İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da jüri üyesi olduğu 31. Türkiye Bilişim Derneği-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması sonuçlandı. “Yapay zeka” temasıyla düzenlenen ve yüze yakın eserin değerlendirildiği yarışmanın finalinde, heyecan dolu anlar yaşandı. İlk 5’e girenlerin ödüllendirdiği gecede konuşan Başkan Tugay, “Sanat ve kültür her zaman İzmir’e çok yakıştı. Bulunduğum görevde kültür ve sanat etkinliklerini ayrı bir yere koyuyorum” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Türkiye Zeka Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği ve Halıcı Bilgi İşlem A.Ş. tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması sonuçlandı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenen final ve ödül törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katıldı. “Yapay zeka” temasıyla düzenlenen yarışmada 11 finalist, tek tek sahneye çıkarak eserlerini katılımcılarla paylaştı. Heyecan dolu anlara jüri koltuğundan tanık olan Başkan Dr. Cemil Tugay da eserleri değerlendirdi. Sonunda ilk 5’e girenler açıklandı.

“Bir şeyler değişecekse kültür ve sanatla değişecek”

Programın kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “İzmirliler olarak sanata çok düşkün insanlarız. Genel anlamda sosyal yaşamı zengin, paylaşmayı seven, kültürel özellikleri diri tutabilen ve onlardan kolayca bir şeyler üretebilen insanların şehridir İzmir. İzmir’de yaşayanlar bunu bilir. O nedenle sanat ve kültür her zaman İzmir’e çok yakıştı. Ben bu şehirde hayatının yüzde 95’ini geçirmiş biri olarak, İzmir'e borcum olduğunu hep düşünüyorum. O nedenle de bulunduğum görevde kültür ve sanat etkinliklerini ayrı bir yere koyuyorum. Bir şeyler değişecekse para ile değişmeyecek. Kültür, bilgi ve sanatla değişecek” ifadelerini kullandı.

“Geleceğe taşıdığı miras”

Jüri başkanı, besteci ve aranjör Garo Mafyan da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a katılımı için teşekkür ederek, “Bize büyük bir gurur yaşattınız. Gecenizi bizimle paylaştınız. Güzel bir yarışma oldu. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Programın sunuculuğunu üstlenen İzzet Öz ise bu yarışmanın sadece bir etkinlik olmadığını belirtti. Öz, “Ülkemizin bilişim ve sanat dalında geleceğe taşıdığı bir miras. Bu yolculuk bugün de büyük bir gururla devam ediyor. 31 yıldır aralıksız süren ve Türkiye’nin gelmiş geçmiş en uzun soluklu yarışması. Ve biz hiçbir şekilde ödün vermeden yarışmayı bütün kalbimizle sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Ödüllerine kavuştular

Konuşmaların ardından yarışmanın sonucu açıklandı. Ödüller de Başkan Tugay ile jüri üyeleri tarafından verildi. Dereceye girenler şu şekilde sıralandı:

1. Arif Tunç Konak (Yabancı)

2. Turan Pekel (Umut Var mı?)

3. Kerem Altunbay (Bekleyiş)

4. İlkay Olguncan (Bengi Dönüş)

5. Ayberk Saka (Adena)

Yarışmanın jürisi de şu isimlerden oluştu:

Artun Ertürk, Borga Parlar, Emrehan Halıcı, Garo Mafyan, Hakan Özer, İzzet Öz, Mehmet Okonşar, Özge Fışkın, Rahmi Aktepe, Şeref Oğuz, Yavuz Durak.