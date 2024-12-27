Manisa Büyükşehir Belediyesi, İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinlerini unutmadı. Yeni yıla sayılı günler kala huzurevinde düzenlenen özel bir etkinlikte yaş almış büyükler keyifli anlar yaşadı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayat tecrübeleriyle topluma rehberlik eden, hatıraları ve tanıklıklarıyla yaşayan birer anıt olan değerli büyüklerini unutmadı. İsmail-Muammer Cider Huzurevi’nde düzenlenen özel etkinlikle yeni yıl neşeyle karşılandı. Etkinliğe katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Volkan Sert, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek onların mutluluğuna ortak oldu. Canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçiren yaş almış büyükler, Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamlı yaklaşımından duydukları memnuniyeti ifade etti.

YAŞ ALMIŞ BÜYÜKLERİN HUZURU İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler sunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Volkan Sert, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in selamlarını iletti. Başkan Sert, “Yaş almış büyüklerimizin her zaman yanındayız. Onların mutluluğu ve huzuru bizim için en değerli görevlerden biri ve bunu sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün bir arada olmaktan, onların neşesini paylaşabilmekten dolayı çok mutluyuz. Değerli büyüklerimize birlikte yaşayabileceğimiz sağlıklı ve güzel günler diliyoruz” diye konuştu.