FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 101 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 27 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda yakalanan şüphelilerin FETÖ terör örgütünün “Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, Terör örgütüne finans sağlamak ve Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından arandığı bildirildi.

Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1923238308164821425

Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.