2025 yılı hac kurası 31 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da noter ve vatandaşlar huzurunda çekilecek.ANKARA (İGFA) - 2025 yılı hac kurası 31 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda vatandaşlarımızın da katılımıyla noter ve basın huzurunda gerçekleştirilecek.

2025 yılı hac kurası, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

2025 yılı hac kurasını canlı takip etmek için lüten tıklayabilirsiniz