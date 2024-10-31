Tedavisi devam eden Şimal’den yeni paylaşım: 'Çok şey değişti' Tedavisi devam eden Şimal’den yeni paylaşım: 'Çok şey değişti'
Ufukta evlilik var! Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan'dan 'evlilik' sorusuna yanıt
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, 8 aylık ayrılığın ardından yeniden bir araya geldi. Aşkları dolu dizgin devam eden çift, Bebek'te görüntülenirken, Özkan, kendisine...Devamı için tıklayınız